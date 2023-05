Do korunovácie ostáva pár hodín: Očarujúca Kate v sexi lodičkách, Harry sa skrýva a kráľ... Hotový Mr. Bean!

LONDÝN - So širokým úsmevom na tvári vítajú prvých hostí! V Buckinghamskom paláci je momentálne celkom rušno. Kráľ Karol III. tam pri príležitosti svojej korunovácie privítal vybraných hostí na slávnostnom obede. Pozrite sa, akú mal skvelú náladu.

Vyzerá to tak, že členovia kráľovskej rodiny sa na veľkolepú korunováciu ozaj tešia. Dokazuje to pohľad na ich vysmiate tváre. Dnes na poludnie sa v Buckinghamskom paláci zišli zhruba so 40 vybranými hosťami a pri pohľade na fotografie je jasné, že tam panovala skvelá atmosféra.

Ešte pred tým sa kráľ a jeho nevesta Kate pristavili pri fanúšikoch, ktorých vrúcne pozdravili. Manželka princa Williama vyzerala priam dokonale. Na sebe mala biele šaty, ktoré doplnila čiernym opaskom a lodičkami sa rafinovaným detailom. Zaujímavosťou je, že obuv tejto značky obľubovala jej švagriná Meghan.

Galéria fotiek (10) Zdroj: SITA

Galéria fotiek (10) Zdroj: SITA

Samozrejme, kráľ je momentálne v centre pozornosti. A tak sa fotografom podarilo spraviť aj pár vydarených záberov, na ktorých strieda jednu grimasu za druhou.

Galéria fotiek (10) Zdroj: SITA

Galéria fotiek (10) Zdroj: SITA

Galéria fotiek (10) Zdroj: SITA

Podľa medializovaných informácií sa už v Británii pravdepodobne nachádza aj mladší Charlesov syn - princ Harry. V piatok ráno totiž na letisku v blízkosti hradu Windsor pristálo súkromné lietadlo z Kalifornie. Či ním pricestoval Harry, nebolo potvrdené, avšak je to celkom pravdepodobné.