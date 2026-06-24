Rok a pol od smrti Liama Payna (†31): Už je jasné, kto zdedí jeho miliónový majetok!

LOS ANGELES - Za úspechom, slávou a miliónovým majetkom sa skrýval príbeh, ktorý sa skončil oveľa skôr, než ktokoľvek čakal. Po tragickej smrti Liama Payna vyšli najavo nové detaily o osude jeho majetku. Komu napokon pripadne rozprávkové dedičstvo?
Takmer dva roky po tragickej smrti Liama Payna vyšli najavo podrobnosti o tom, komu pripadne jeho majetok. Bývalý člen skupiny One Direction, ktorý zomrel 16. októbra 2024 po páde z balkóna hotela v argentínskom Buenos Aires, po sebe nezanechal závet. Jeho majetok v hodnote približne 29 miliónov dolárov tak zdedí jeho jediný syn Bear, píše web hellomagazine.com.
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Deväťročný Bear Grey Payne je synom Liama a speváčky Cheryl, s ktorou tvoril pár niekoľko rokov. O správu dedičstva sa budú starať Cheryl a právnik Richard Mark Bray. Peniaze budú uložené až do chvíle, keď Bear dovŕši plnoletosť, pričom časť prostriedkov bude možné využívať už skôr. Liam narodenie syna označoval za jeden z najšťastnejších okamihov svojho života.
„Som nesmierne šťastný, že môžem privítať na svete nášho chlapčeka. Je to okamih, na ktorý nikdy do konca života nezabudnem, a zatiaľ moja najkrajšia spomienka.“ Nezabudol ani na Cheryl, ktorú v tom čase verejne vychválil. „Úplne obdivujem jeho úžasnú mamu a spôsob, akým to celé zvládla. Naozaj mi splnila sny.“ Hoci sa dvojica v roku 2018 rozišla, na výchove syna sa podieľali spoločne.
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Liam sa v minulosti netajil tým, že cesta k otcovstvu pre neho nebola úplne jednoduchá. Keď sa Bear narodil, mal len 23 rokov a musel si nájsť vlastný spôsob, ako zvládať novú životnú úlohu. Po spevákovej smrti sa objavili aj špekulácie o tom, či si časť majetku nebude nárokovať jeho partnerka Kate Cassidy. Tá však podľa dostupných informácií nedostane z dedičstva nič, keďže s Liamom nebola zosobášená.