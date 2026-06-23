Veľký comeback Adele? Speváčka sa tajne vrátila do Londýna! Správy, ktoré fanúšikom zrýchlili tep

LONDÝN - Hudobný svet je v pozore. Po mesiacoch ticha a po tom, čo Adele naznačila, že si chce od hudby dopriať dlhšiu prestávku, prichádzajú správy, ktoré fanúšikom výrazne zrýchlili tep. Britská superstar mala totiž v tichosti odletieť z Los Angeles späť do Londýna, kde údajne pracuje na nových skladbách a pripravuje svoj veľký návrat na scénu.
Podľa informácií zverejnených britskými médiami trávi 38-ročná speváčka Adele posledné týždne v legendárnom štúdiu Church Studios v severnom Londýne. Nejde pritom o náhodné miesto. Práve tam vznikali časti jej mimoriadne úspešného albumu 25 a sídli tam aj producent Paul Epworth, dlhoročný spolupracovník Adele a muž stojaci za hitmi ako „Skyfall“.
Zdroj z hudobného prostredia tvrdí, že Adele strávi v Londýne minimálne dva týždne a pravidelne sa presúva medzi nahrávacími sedeniami. Vraj si zámerne drží nízky profil a vyhýba sa zbytočnej pozornosti. To však nezabránilo tomu, aby sa správy o jej aktivitách začali šíriť po celom svete. Ešte väčšiu senzáciu vyvolalo zistenie, že v rovnakom čase boli pri štúdiu videní aj hudobníci Justin Vernon z kapely Bon Iver a speváčka Gracie Abrams. Žiadna spolupráca zatiaľ nebola potvrdená, no fanúšikovia už špekulujú, či Adele po prvýkrát vo svojej kariére nepripravuje výrazné duetá na plánovanom albume.
Zákulisné zdroje navyše naznačujú, že nový projekt by mohol byť návratom ku koreňom. Po rokoch života v Kalifornii sa vraj Adele snaží znovu načerpať atmosféru rodného Londýna a vytvoriť hudbu, ktorá bude viac odrážať jej britskú identitu. Niektorí insideri dokonca tvrdia, že chce nadviazať na autentickosť, ktorá z nej urobila jednu z najmilovanejších speváčok svojej generácie.
Zaujímavé je, že ešte v roku 2024 Adele po skončení svojej rezidencie v Las Vegas otvorene vyhlásila, že nemá žiadne bezprostredné plány na novú hudbu a chce si dopriať „veľkú prestávku“. Práve preto sú aktuálne informácie o nahrávaní pre mnohých fanúšikov takým prekvapením. Treba však zdôrazniť, že nový album zatiaľ oficiálne oznámený nebol. Overené je iba to, že viaceré médiá informovali o jej návrate do Londýna a práci v štúdiu. Či sa z týchto nahrávok skutočne zrodí nástupca úspešného albumu 30, zostáva zatiaľ zahalené tajomstvom.
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