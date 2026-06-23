Hailey Bieber vyzerá aj v obyčajných gaťkách ako zmyselná sexica: Milióny komentov a... reakcia Justina!

LOS ANGELES - Modelka a podnikateľka Hailey Bieber opäť ovládla sociálne siete. Na svojom Instagrame zverejnila sériu fotografií z najnovšej kampane značky SKIMS, ktorú založila Kim Kardashian. Fotografie sa okamžite stali virálnymi a fanúšikovia nešetrili obdivnými reakciami.
Hailey Bieber sa stala novou tvárou kolekcie Everyday Cotton, ktorá stavia na jednoduchosti, pohodlí a minimalistickom štýle. Na záberoch od renomovaného módneho fotografa Mert Alas pózuje v bavlnených podprsenkách, nohavičkách a braletkách v neutrálnych aj jemne ružových odtieňoch. Celá kampaň sa nesie v duchu prirodzenej krásy a nenútenej elegancie, ktorou je Hailey známa.
„Hailey má jedinečnú schopnosť povýšiť aj tie najjednoduchšie kúsky na niečo výnimočné,“ uviedla Kim Kardashian pri predstavení kampane. Práve preto ju označila za ideálnu ambasádorku novej kolekcie. Na svojom Instagrame Hailey zdieľala viacero fotografií z fotenia a otvorene priznala, že je fanúšičkou značky už od jej začiatkov. V príspevku stručne napísala: „Milujem SKIMS.“
Kampaň je pritom jej vôbec prvou oficiálnou spoluprácou so značkou, napriek tomu, že sa dlhodobo pohybuje v blízkom okruhu rodiny Kardashianovcov a Jennerovcov. Fotky nazbierali státisíce až milióny interakcií počas prvých hodín po zverejnení. Zaujímavosťou je, že kampaň prichádza v období, keď je Hailey pod mimoriadnym mediálnym drobnohľadom nielen pre svoje podnikateľské úspechy, ale aj pre záujem verejnosti o jej rodinný život s manželom Justinom Bieberom. Práve Justin zdieľal niektoré zábery kampane aj na svojich sociálnych sieťach, čím manželke verejne vyjadril podporu. Zdá sa, že spojenie Hailey Bieber a SKIMS bolo pre značku trefou do čierneho.
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%