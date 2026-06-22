Korupčný škandál v Španielsku: Bývalý minister Ábalos dostal 24 rokov väzenia

MADRID - Španielsky Najvyšší súd v pondelok odsúdil za korupciu bývalého blízkeho spolupracovníka premiéra Pedra Sáncheza a exministra dopravy Josého Luisa Ábalosa na 24 rokov do väzenia. Ide o prvý verdikt v rámci série škandálov, do ktorých sú zapletení predstavitelia vládnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE), píše správa agentúr AFP a Reuters.
Ábalos bol odsúdený za viaceré trestné činy vrátane členstva v zločineckej organizácii, úplatkárstva, sprenevery či zneužívania vplyvu. Prípad súvisel s manipuláciou s verejnými zákazkami na obstaranie zdravotníckeho materiálu počas pandémie COVID-19. Na 19 rokov väzenia súd odsúdil Ábalosovho bývalého poradcu Kolda Garcíu. Štyri a pol roka väzenia dostal podnikateľ Víctor de Aldama, súd však jeho trest podmienečne odložil vzhľadom na spoluprácu pri odhaľovaní podvodu.
Proces sa týkal jedného z mnohých prípadov korupcie, do ktorých sú zapojení ľudia z okolia premiéra Sáncheza. Jeho ľavicová vláda sa k moci dostala pred ôsmimi rokmi aj vďaka sľubu očistiť politiku od korupcie. Hoci je Sánchez terčom kritiky opozície i spojencov, on sám nebol v žiadnom z prípadov menovaný a tvrdí, že ide o súčasť kampane na jeho zosadenie.