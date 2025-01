Hviezda filmu Kučeravá Sue po 34 rokoch: Má pred 70-kou, ale... Vyzerá stále BOŽSKY!

(Zdroj: Warner Bros. Pictures/Profimedia)

LOS ANGELES - Herečka Kelly Lynch je divákom dobre známa. V 80. a 90. rokoch patrila k najpôvabnejším herečkám a veľkým hviezdam. Hrala po boku Toma Cruisa či Patricka Swayzeho... Slováci ju však poznajú predovšetkým z filmu Kučeravá Sue, kde hrala právničku Grey. O pár dní má plavovláska už 66 rokov. No stále vyzerá božsky!

Kelly Lynch sa do šoubiznisu dostala vďaka modelingu. Svojou štíhlou postavičkou, krásnou tvárou a výškou 175 centimetrov okamžite zaujala a žala úspechy. No netrvalo dlho a všimli si ju aj režiséri, ktorí z nej urobili hviezdu filmového plátna. Hrala vo filmoch s takými menami ako je Tom Cruise (film Koktejl), Matt Dillon (Flákač) či Patrick Swayze (Hrozba smrti).

(Zdroj: Warner Bros. Pictures)

No do povedomia slovenských divákov sa určite najviac zapísala ako advokátka Grey z filmu Kučeravá Sue. Od jeho natáčania uplynulo už dlhých 34 rokov... Kelly už o pár dní oslávi svoje 66. narodeniny, no na svoj vek rozhodne nevyzerá. Paparazzi ju v týchto dňoch nafotili v uliciach Los Angeles. A hoci má krátko pred 70-kou stále vyzerá božsky. Pozrite!

(Zdroj: Profimedia)