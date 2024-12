SMUTNÁ SPRÁVA pred koncom roku: Zomrela hviezda (†87) z populárneho televízneho seriálu!

Ilustračná foto. (Zdroj: Pexels.com)

Linda Lavin pôsobila v šoubiznise už odmalička. Ako informuje CNN, vystupovala už od svojich 5 rokov, pričom striedala javisko a filmové plátno.

Má za sebou dlhú a slávnu kariéru, ktorú odštartovala v 60. rokoch minulého storočia na Broadwayi, kde si zahrala napr. v hre "It's a Bird...It's a Plane...It's Superman". O štyri rokov neskôr získala prvú nomináciu na cenu Tony za hru "Last of the Red Hot Lovers", kde stvárnila jednu z hlavných postáv.

Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka účinkovaniu v televíznom seriáli Alice. Zahrala si hlavnú postavu, ktorá pracovala v bistre a snívala o speváckej kariére. V sitcome hrala takmer 10 rokov, stala sa držiteľkou dvoch Zlatých glóbusov, pričom tretíkrát bola nominovaná a taktiež získala nomináciu na cenu Emmy.

Naposledy ju bolo možné vidieť v seriáli na Netflixe "No Good Deed". Linda mala plány, ktoré nestihla zrealizovať, keďže mala hrať v ďalšej hre "Mid-Century Modern" v Kalifornii.