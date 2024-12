Britney Spears dostala NAJKRAJŠÍ vianočný darček: Po 2 ROKOCH opäť so svojím SYNOM!

Speváčka Britney Spears. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Na tento moment bude popová diva Britney Spears (42) spomínať ešte veľmi dlho. Podľa jej slov zažila najlepšie Vianoce vo svojom živote. Na svedomí to má vytúžené stretnutie s najmladším Jaydenom, ako sa pochválila na sociálnej sieti.

Obľúbená speváčka je nadšená! Po dlhých mesiacoch čakania a nádeje sa dočkala niečoho, po čom túžila najviac na svete. Zdá sa, že náročné obdobie má za sebou a rok 2025 bude v znamení svetlých časov.

Speváčka si za posledné obdobie toho veľa vytrpela. Psychické problémy a nesvojprávnosť, ktorej ju zbavil súd, ju pripravili o to najcennejšie v živote: o jej dvoch synov Seana Prestona (19) a Jaydena (18). Máloktorá matka by prekusla fakt, že nemôže byť so svojimi vlastnými deťmi.

Našťastie, speváčka môže povedať, že už ide o minulosť! Svedčí o tom zverejnené video na Instagrame, kde sa podelila so svojimi fanúšikmi o srdcervúce zábery so svojím mladším synom Jaydenom. Neskrývala radosť a dojatie, čo dala najavo popiskom k videu.

"Najlepšie Vianoce v mojom živote! Svojich chlapcov som nevidela 2 roky! Slzy radosti a som doslova v šoku každý jeden deň, som taká zamilovaná a požehnaná!!! Nemám slov, ďakujem Ježiš!!!," napísala Britney na sociálnej sieti k videu.

Nezabudla pritom popriať všetkým veselé Vianoce, čo spravil aj jej syn Jayden. "Toto je moje dieťa", povedala hrdá Britney vo videu.