Smutné slová Jamieho Foxxa: Nevedel chodiť... Prezradil príčinu vážnych zdravotných problémov!

Jamie Foxx (Zdroj: SITA)

Začiatkom minulého roka prežil americký herec jeden z najťažších okamihov jeho života. Kvôli vážnym zdravotným problémom skončil v opatere lekárov a o jeho stave sa toho príliš nevedelo. Dlhé týždne ležal v zdravotníckom zariadení v Atlante a do normálneho života sa dostával len veľmi pomaly.

Počas tohto roka prezradil verejnosti viacero detailov a väčšinu podstatných informácií zdieľal so svojimi fanúšikmi prostredníctvom jeho špeciálu Jamie Foxx: What Had Happened Was . . ., ktorý vyšiel na Netflixe. V ňom okrem iného uviedol, že dôvodom, prečo bol 20 dní v bezvedomí, bolo krvácanie do mozgu, ktoré následne spustilo mŕtvicu.

„Bolo to zvláštne pokojné. Bol som akoby v tuneli. Bolo tam horúco. Začalo to bolesťou hlavy. Potom som šiel k doktorovi, ktorý mi dal injekciu. Následne však problémy pokračovali a moja sestra vedela, že sa niečo deje. Preto ma zobrala do nemocnice. O nemocnici v Atlante nevedela vôbec nič, ale musela mať pocit, že sú tam nejakí anjeli. Zachránili mi život. 20 dní si nepamätám, ale 4. mája som sa prebral. Následne som nevedel chodiť a bol som na vozíku," uviedol okrem iného Foxx, ktorého citoval The Sun.

