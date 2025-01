Slávny komik opísal vážne zdravotné problémy: Bojí sa, že príde o zrak!

(Zdroj: pixabay.com)

Britský komik patrí vo svojej rodnej krajine medzi najznámejších zabávačov a moderátorov. Okrem toho ho však fanúšikovia spoznávajú aj vďaka jeho typickým okuliarom, ktoré nosí. Práve jeho zrak ho však v poslednej dobe poriadne potrápil a mal s ním nepríjemné problémy.

Tie opísal v podcaste Life's A Beach, ktorý citoval The Sun. „Mám astigmatizmus, stále o tom hovorím. Mal som však aj väčší problém. Išiel som na očnú kliniku. Mám s očami problém, pretože som mal vysoký očný tlak," uviedol komik.

„Nenávidím, keď vám doslova vstrekujú do očí vzduch. Mal som s nimi problémy a dosť som sa bál. Vzduchu, ktorý mi prúdil do oka, bolo príliš veľa. Znecitlivili mi oko a potom hrotom nástroja pozreli, či to funguje. Povedali mi, aby som sa upokojil. To však bolo nemožné. Bolo to až neuveriteľné. Strata zraku je mojou najväčšou obavou a cítim, že sa to zhoršuje. Moje oči však toto potrebujú, mám v nich veľký tlak," doplnil Carr.