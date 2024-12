Veľká novinka v živote slávneho speváka: Ed Sheeran chystá veľký NÁVRAT!

Britský spevák Ed Sheeran. (Zdroj: SITA)

Spevák, ktorý je na vrchole rebríčkov, už tajne nakrútil dva videoklipy a začiatkom budúceho roka plánuje ďalšie dva, keďže sa pripravuje na veľkú propagačnú kampaň, ako informuje The Sun.

V uplynulom roku sa 33-ročný spevák a skladateľ sústredil na iné projekty. Nedávno spolupracoval s režisérom filmu Love Actually Richardom Curtisom na animovanom filme That Christmas spoločnosti Netflix, v ktorom zaznie jeho dojemná sviatočná skladba Under the Tree.

Film poskytol Edovi príležitosť napísať svoju vôbec prvú „smutnú vianočnú pieseň“, čo bolo podľa speváka pre neho dôležité, pretože ide „o realitu pomerne veľkého množstva ľudí na Vianoce“.

V rozhovore zo svojho domu v Londýne Ed pre Variety povedal o začiatkoch práce na tomto projekte. „Richard mi pri koncipovaní projektu ukázal nejaké storyboardy a pôvodná myšlienka bola, že to bude muzikál,“ povedal. „Spýtal sa ma, či by som k tomu nechcel napísať hudbu, a ja som zareagoval slovom super. Napísal som refrén pre jednu scénu, ale potom ostalo ticho.“

O dva roky neskôr sa Richard opäť ozval a požiadal Eda, aby dokončil pieseň a informoval ho o smerovaní filmu. Režisér pochválil Edov prínos a povedal: „Je to lyricky čarovná pieseň a odomyká kritický moment vo filme, naplní vás emóciami túžby a nádeje.“

Ed Sheeran v súvislosti s ukončením svojich ďalších projektov priznal, že je pripravený vrátiť sa k svojim koreňom popovej hudby. Keď hovoril o nadchádzajúcom albume, podelil sa o svoje dojmy: „Mám pocit, že sa prvýkrát po dlhom čase vraciam k popu.Je to celkom vzrušujúce.“

Vysvetlil tiež, prečo sa pri svojich posledných dvoch albumoch odklonil od tohto hudobného žánru. Podľa jeho slov to bolo preto, lebo album s názvom Equals vyšiel počas pandémie a Subtract bola zase úplne iná nahrávka, ktorá „si nevyžadovala veľké popové veci“.