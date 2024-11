Slávnej herečke (46) ODVAHA nechýba: V latexe je stále SEXI... Konkuruje aj 20-kam!

Michelle Rodriguez (Zdroj: Profimedia)

V Los Angeles sa konal 15. ročník odovzdávania cien Governors Awards. To sa každoročne koná pár mesiacov pred udeľovaním Oscarov, aby sa mohlo venovať viac pozornosti čestným laureátom mimo hlavného oscarového večera. Špeciálne ocenenia udeľované Akadémiou filmových umení a vied si nenechalo ujsť množstvo hollywoodskych celebrít.

Na červenom koberci sa ukázali napríklad Selena Gomez, Daniel Craig, Pamela Anderson i tehotná Jennifer Lawrence. No a pozornosť na seba strhla aj slávna herečka Michelle Rodriguez. Tá sa v spoločnosti ukázala v latexových šatách. No a odvaha jej veruže nechýba! Vo svojom veku totiž môže konkurovať aj mladším ročníkom. Priliehavé šaty vyzdvihli jej dokonalú postavu. Tipovali by ste jej 46 rokov?

Michelle Rodriguez (Zdroj: Profimedia)