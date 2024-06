Beckhamovci si s Harrym a Meghan nevedia prísť na meno: Pravý dôvod, prečo skončilo ich veľké priateľstvo!

David a Victoria Beckhamovci (Zdroj: SITA, Profimedia)

Priateľstvo slávnych párov vzniklo hlavne vďaka Victorii a Meghan, ktoré si zo začiatku výborne rozumeli. Všetko však narušili články o princovi a jeho manželke, ktoré sa objavili v britských médiách. Podľa dvojice mali dôverné informácie prezradiť práve Beckhamovci, s čím ich aj konfrontovali.

Tí podľa britského autora Toma Bowera tieto obvinenia razantne odmietli a celá situácia bola začiatkom konca ich priateľstva. Bower tieto informácie zverejnil vo svojej knihe s názvom The House of Beckham, ktorá vyšla počas včerajšieho dňa. Podľa Daily Express, ktorý citoval z tejto knihy, napokon padla vina na Victoriu.

Poslednou kvapkou mala byť svadba Harryho a Meghan, ktorej sa zúčastnili aj Beckhamovci. Tí však dostali pozvánku len na obrad a hostiny sa tak zúčastniť nemohli. To bola pre slávny pár vec, ktorú už rozdýchať nedokázali.

Ťažké srdce mala mať Meghan na Beckhamovcov aj vtedy, keď zistila, že sú oveľa bohatší, než ona a jej manžel. „Naivne si myslela, že patrí do vyššej sociálnej vrstvy, než Beckhamovci. Keď zistila, že sú bohatší, tak ju to naštvalo. V jej celebritnom svete záleží len na sláve a bohatstve. Keď sa dostala do kráľovskej rodiny, tak si myslela, že má silnejší status než Victoria. Oni však vlastnia 5 domov, majú neustály prístup k súkromným lietadlám, dostávajú pozvánky na jachty a majú viac peňazí. A to sa mala v tej dobe stať členkou kráľovskej rodiny," uviedol Bower.

