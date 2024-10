TRÁPENIE Meghan Markle: Rúca sa jej vzťah s Harrym a... Plné zuby jej už majú aj kamaráti!

Meghan Markle (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - V uplynulých dňoch svetovými médiami obletela správa, že vzťah Meghan Markle (43) a princa Harryho (40) je na pokraji krachu. Komplikované vzťahy však má americká herečka aj so svojimi zamestnancami a... Najnovšie sa šíri informácia, že plné zuby ju už začínajú mať aj jej kamaráti!

Meghan Markle je posledné roky vnímaná ako čierna ovca kráľovskej rodiny. Odkedy sa princ Harry s ňou dal dokopy, jeho vzťahy s otcom a bratom sa výrazne skomplikovali, dokonca sa rozhodol od rodiny úplne odstrihnúť a odsťahovať do USA. Britských monarchov tiež netešili informácie, ktoré dvojica za veľké peniaze predávala médiám.

Aktuálne však niekoľko zdrojov prezradilo, že vzťah manželov je na pokraji krachu, princ vraj nie je šťastný a plánuje návrat do Británie. Navyše Meghan čelí obvineniam od zamestnancov, že sa k nim nespráva najlepšie. Opisujú ju ako diktátora, ktorý dohnal dospelých mužov k slzám. Práve kvôli tomu podľa The Sun dalo už 18 zamestnancov výpoveď.

No a najnovšie ju vraj začínajú mať plné zuby aj jej kamaráti. „Myslím, že Meghan si dokázala odcudziť veľa svojich dnes už bývalých kamarátov. Robí niečo, čo je veľmi znepokojivé. Vlastne tie vzťahy tak trochu nechá umrieť a odignoruje ich,“ uviedla pre Mirror expertka pre britskú kráľovskú rodinu Indrig Seward. „Skrátka ich odstrihne a nechce ich už vidieť. Pokiaľ ju naštvú, tak to urobí a je veľmi ťažké s niekým takým niečo riešiť. Myslím, že ľudia už majú Meghan dosť,“ dodala Seward pre The Sun.

A niektorí jej kamaráti už začínajú o správaní Meghan aj verejne hovoriť. Napríklad jej bývalá kamarátka Lizzie Cundy opísala, ako ju začala po zásnubách s princom Harrym ignorovať a ukončila všetku komunikáciu.

