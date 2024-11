Slávny spevák prelomil mlčanie: Prehovoril o svojej sexuálnej orientácii... Som gay!

Spevák a skladateľ Khalid (Zdroj: SITA)

Spevák Khalid je celosvetovo uznávaný umelec. Naspieval hity ako Location, Young Dumb & Broke či pieseň v spolupráci so speváčkou Billie Eliish s názvom Lovely. Doteraz sa známy hudobník ku svojej orientácii nevyjadroval, no aktuálne urobil coming out na sieti X. Vyhlásil, že je gay. Do tweetu pridal dúhovú vlajku s nasledujúcim popisom: „Tak nech sa páči. Ďalšia téma, prosím."

Istý užívateľ reagoval na jeho slová. „Dúfam, že pán Khalid nie je GEHHH!" Odpoveď na seba nenechala dlho čakať. „Som! A to je v poriadku," odpovedal Khalid. „Bol som odhalený a svet sa stále točí ďalej. Aby sme si to ujasnili. Nehanbím sa za svoju sexualitu. V skutočnosti to nie je nikoho vec. Ale som v pohode so sebou. Milujem vás všetkých," dodal úprimne s tým, že nikdy nič neskrýval, len to nebola nikoho vec.

Zdá sa, že odhalenie, o ktorom americká hviezda hovorila, súvisí s niekoľkými príspevkami jeho kolegu, umelca Huga D Almonteho. V ten deň Hugo vyvolal na sieti X rozruch svojim kontroverzným vyjadrením: „Jeden z vašich obľúbených gay R&B spevákov mi vykonal or*l a bolo to fakt zlé. Chodil som s týmto sprostým spevákom, ktorý je strašne škaredý, ale pokúsil sa ma nachytať a klamať, že som sa vlámal do jeho domu, pretože som sa s ním rozišiel."