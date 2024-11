Herec z obľúbeného seriálu oznámil ZDRVUJÚCU správu: Má rakovinu v treťom štádiu!

Herci zo seriálu Plný dom. (Zdroj: Profimedia.sk)

LOS ANGELES - Seriálová hviezda priznala zákernú chorobu, ktorá by zložila nejedného človeka. Už len pri vyslovení tejto diagnózy mnohým nabehnú zimomriavky. Dave Coulier (65), známy z legendárneho rodinného seriálu Plný dom, je však statočný a bojuje zo všetkých síl.

Chorobu odhalila bežná infekcia horných dýchacích ciest, ktorá spôsobila opuch lymfatických uzlín. Keďže sa opuch zväčšoval, herec musel ísť na PET a CT vyšetrenie, a tiež na biopsiu. Práve tá ukázala rakovinu, konkrétne non-Hodgkinov lymfóm v treťom štádiu, ako sa píše v magazíne People.

Z banálneho prechladnutia sa vyvinulo vážne ochorenie, čo by Daveovi nenapadlo ani v tom najhoršom sne. „Bolo to dosť zdrvujúce. Bola to naozaj rýchla jazda na horskej dráhe,“ povedal herec, ktorému bol diagnostikovaný spomínaný lymfóm, známy svojou agresivitou. Non-Hodgkinovom lymfóm vyvoláva abnormálny rast bielych krviniek, a teda rast nádorov v celom tele.

Po oznámení tejto smutnej správy herec okamžite kontaktoval svoju rodinu a blízkych, aby sa zmierili s ochorením. Je tu však jeden svetlý bod. Test kostnej drene mal negatívny. „Moje šance na vyliečenie sa tak zvýšili z niečoho nízkeho na 90 %. Bol to skvelý deň,“ potešil sa herec, ktorý už dva týždne po tom, ako mu lekár oznámil túto diagnózu, začal s chemoterapiou. Zatiaľ absolvoval prvú zo šiestich chemoterapií.

Ako potvrdil, striedajú sa uňho dni, kedy mu je zle a točí sa mu hlava a inokedy má energie na rozdávanie. Dave sa neopúšťa a užíva si i naďalej život plnými dúškami. „Včera som sa bol korčuľovať s priateľmi v Detroite. Taktiež sme išli strieľať puky. Bolo skvelé byť vonku a robiť niečo, čo mám rád," dodal Dave, ktorý sa sústredí na pozitívne veci vo svojom živote.

Herec sa snaží byť inšpiráciou pre ľudí, ktorých svojím príbehom nabáda k tomu, aby nezabúdali na vyšetrenie u lekára a išli včas na testy. O svojich skúsenostiach otvorene porozprával v podcaste Full House Rewind s Marlou Sokoloff.