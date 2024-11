Hviezdna herečka to poriadne PREHNALA: Podľa ľudí už vyzerala lepšie, toto si mohla odpustiť!

(Zdroj: SITA)

BEVERLY HILLS - Hoci filmovú ikonu zvyknú mnohí ospevovať do nebies pre jej vzhľad, tentokrát si ju fanúšikovia podali a uštedrili jej nepríjemné slová. Známa herečka Jane Fonda (86) sa predviedla na červenom koberci na jednej akcii, kde upútala pozornosť svojou typickou charizmou. Mnohým však udrel do očí jeden detail.

Takmer vždy, keď sa objaví na verejnosti, je okrem svojho hereckého talentu prepieraný aj jej výzor. Nie div, keď vo svojom pokročilom veku vyzerá stále skvostne. Aj keď v jej prípade platí dvojnásobne, že vek je len číslo, vyslúžila si kritiku zo strany fanúšikov.

(Zdroj: SITA)

Herečka sa ukázala na podujatí 2024 Women In Film (WIF) Honors v Beverly Hills. Okrem toho, že ju mohli médiá a verejnosť vzhliadnuť na pódiu, kde odovzdala humanitárnu cenu 66-ročnej Annette Beningovej, fotoobjektívy smerovali na ňu aj pre sebavedomé pózy, ktoré ikona predviedla.

Jane Fonda zvolila pri príležitosti tejto akcie trblietavé čierne sako, top v rovnakej farbe s hlbokým výstrihom a širšie nohavice. Ohromila tiež svojou hrivou v objemných kučerách. Aj keď vyzerala nadšene a mnohí ju ocenili pre jej mladistvého ducha, podľa nich má za sebou príliš veľa procedúr.

(Zdroj: SITA)

Niektorí dokonca otvorene upozornili na fakt, že nevyzerá tak dobre, ako kedysi. „Jane vyzerala úžasne už predtým…“ poznamenala jedna osoba na herečkinu adresu. „Jane Fonda zašla príliš ďaleko,“ naznačil ďalší fanúšik.

Táto poznámka by mohla súvisieť tiež s fotografiou, na ktorej herečka s vyplazeným jazykom objíma Kate Winslet. Nie je isté, či za tým bola prílišná snaha zaujať, v každom prípade by si to mnohí mohli vysvetliť, že ide o nevhodné gesto v jej veku.

(Zdroj: SITA)