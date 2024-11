Šokujúce slová hviezdnej Rihanny: Naznačila KONIEC KARIÉRY... Boh má so mnou INÉ PLÁNY!

Rihanna (Zdroj: SITA)

Rihanna to prezradila na podujatí Fenty Beauty, ktoré sa v uplynulých dňoch konalo na jej rodnom Barbadose. Práve tam začala bilancovať svoju kariéru a úspechy v podnikaní za posledné desaťročie a vyslovila aj slová, ktoré jej fanúšikov zrejme nepotešia. „Vždy hovorím, že hudba bola vec, ktorá upútala pozornosť, ale Boh mal so mnou iné plány,“ vyhlásila podľa Elle.

„Dokázala som tvoriť inými spôsobmi, ktoré boli veľmi úprimné, skutočné, organické a autentické k veciam, ktoré milujem, takže mi to ani nepripadá ako práca,“ dodala. Speváčka sa v posledných rokoch svojho života venovala okrem rodiny aj podnikaniu. Vytvorila kozmetickú radu Fenty Beauty, zároveň vlastnú značku spodnej bielizne a najnovšie aj produkty starostlivosti o pleť.

Navyše je kreatívnou riaditeľkou značky Puma... A zdá sa, že sa jej aj mimo hudobného priemyslu veľmi darí. V roku 2021 sa totiž stala oficiálnou miliardárkou. „Je to zložité, pretože je ťažké akceptovať to, kde ste, pretože viem, odkiaľ som prišla,“ vyjadrila sa pre New York Times s tým, že nezabúda na to, že pochádza zo skromnejších pomerov. Svoj posledný hudobný album vydala pred 8 rokmi.