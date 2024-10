Smutná správa: Herecký svet opustil herec známy zo seriálu Beverly Hills 90210!

(Zdroj: Getty Images)

Nicholas Pryor sa počas svojej bohatej kariéry predstavil vo viacerých známych počinoch, ako je napríklad seriál Beverly Hills 90210. Počas včerajšieho dňa sa však začala hereckým svetom šíriť správa, že vo veku 89 rokov zomrel. Tieto informácie napokon na svojom profile na sociálnej sieti Instagram potvrdil jeho kolega Jon Lindstrom.

„Musím vás informovať o smrti Nicholasa Pryora. Nick bol veľkým hercom a slvelým priateľom. Zomrel 7. októbra v kruhu svojej rodiny. Najviac ho ľudia poznajú ako otca Toma Cruisa z filmu Risky Business alebo z filmu Less Than Zero. Zahral si napríklad s Jackom Nicholsonom, Kurtom Russellom či Evanom McGregorom," napísal herec.

„Bol jedným z najvtipnejších ľudí, s akými môžete tráviť svoj čas, vypiť fľašu dobrého vína či dať si dobré jedlo. Bude mi veľmi chýbať, rovnako tak aj svojej manželke Christine, dcére Stacey a jeho dvom vnúčatám Gusovi a Avril. Odpočívaj v pokoji," doplnil Lindstrom.