Hudobný svet zasiahla smutná správa: Zomrela držiteľka Grammy a matka Whitney Houston!

Cissy Houston, Whitney Houston (Zdroj: SITA)

NEW JERSEY - Vo veku 91 rokov zomrela americká speváčka Cissy Houston, matka popovej hviezdy Whitney Houston. Držiteľka dvoch ocenení Grammy, ktorá spievala napríklad po boku Elvisa Presleyho, zomrela 12 rokov po smrti svojej dcéry.

Cissy Houston, ktorá vraj trpela Alzheimerovou chorobou, zomrela doma v New Jersey. O jej úmrtí podľa agentúry AP informovala rodina. „Matka Cissy bola silnou a vyčnievajúcou postavou v našich životoch,“ uviedla podľa AP jej nevesta Pat Houston, podľa ktorej bude rodina spomínať na jej viac ako sedem desiatok rokov trvajúcu hudobnú kariéru.

Cissy Houston zahájila kariéru v polovici minulého storočia ako gospelová speváčka. V 60. rokoch však prešla od spirituálnej hudby k soulu a popu a začala sa objavovať v sprievodných skupinách výrazných sólových spevákov. Dlhé roky pôsobila v skupine The Sweet Inspirations, ktorá sprevádzala napríklad Otisa Reddinga, Van Morrisona či Jimiho Hendrixa. Medzi nahrávky, na ktorých znie jej hlas, patrí napríklad Van Morrisonova skladba Brown Eyed Girl alebo pieseň Dustyho Springfielda Son of a Preacher Man.

Z Houston sa stala veľmi žiadaná sprievodná speváčka a počas svojej kariéry naspievala viac ako 600 piesní. Obe svoje ceny Grammy získala za žáner, z ktorého vzišla: za dva albumy gospelových piesní Face to Face a He Leadeth Me.

Do kostolného zboru priviedla v 70. rokoch aj svoju dcéru Whitney, ktorej sláva neskôr výrazne prekonala úspechy Cissy Houston. Krstnou mamou malej Whitney bola soulová diva Aretha Franklin, s ktorou matka Cissy tiež spievala.

Cissy Houston (Zdroj: SITA)