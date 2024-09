Umelecký svet sa lúči s legendou: Zomrel slávny spevák a herec Kris Kristofferson (†88)!

Kris Kristofferson (Zdroj: SITA)

Kristofferson mal v posledných dvoch desaťročiach problémy s pamäťou. Rodina neuviedla, čo bolo príčinou jeho smrti.

Vnuk švédskych prisťahovalcov sa narodil v roku 1936 v Brownsville v Texase. Vďaka štipendiu pre nadaných študoval v anglickom Oxforde literatúru a pôvodne sa chcel stať spisovateľom. Neskôr narukoval do armády a lietal vrtuľníkom. Armádnu kariéru však opustil, presídlil do bašty country hudby v Nashville a začal skladať pesničky – napríklad pre ďalšiu country legendu Johnnyho Casha napísal pieseň Sunday Morning Coming Down.

Jeho cestu k sláve zahŕňajúcu niekoľko cien Grammy odštartoval album s názvom Kristofferson z roku 1970. Obsahoval aj megahit Me and Bobby McGee, ktorý naspievala tiež Janis Joplin. Jeho skladby len do 80. rokov minulého storočia nahralo vyše 450 interpretov.

Na plátnach kín Kristofferson exceloval v roku 1973 v úlohe desperáta Kida v kultovom anti-westerne Pat Garrett a Billy Kid. Úspech mala aj snímka Alice už tu nebýva (1974) Martina Scorseseho. Po boku slávnej Barbry Streisand si zahral v snímke Zrodila sa hviezda z roku 1976, ktorá mu priniesla Zlatý glóbus za najlepší herecký výkon. Za hudbu k filmu Pesničkár (1984) si pripísal nomináciu na Oscara.

Kris Kristofferson (Zdroj: SITA)