Prekvapivé slová o slávnom hercovi: Kolegyňa prehovorila o jeho nevhodnom správaní počas natáčania!

Počas budúceho roka sa fanúšikovia legendárnej hry Minecraft dočkajú jej filmového spracovania. Jednou z najväčších hviezd tohto počinu bude americký herec Jason Momoa, na ktorého však podľa najnovších vyjadrení nemajú jeho kolegovia najlepšie spomienky.

Aspoň to tvrdí známa internetová hviezda Valkyrae, ktorá je populárna hlavne na Youtube a vo filme bude mať menšiu rolu. V najnovšom rozhovore s ďalším youtuberom menom JasonTheWeen dostala otázku, s akou celebritou má najhoršiu skúsenosť.

Po chvíli váhania zaznelo práve meno amerického herca. „Musím povedať, že s Jasonom Mamoom. Videla som, ako sa správal veľmi zle k členom štábu. Bolo to veľké sklamanie. Stalo sa to po veľmi emotívnej scéne, takže bol možno ešte vo svojej úlohe. Bol na nich veľmi nahnevaný, pretože nerobili niečo dobre. Veľmi na nich kričal. Pomyslela som si, že toto nie je príjemné pracovné prostredie a takto by som pracovať nechcela," povedala Valkyrae v rozhovore.

