Hviezdny Aquaman mal NEHODU: ČELNÁ ZRÁŽKA!

Zahraničnými médiami včera obletela desivá správa - hviezdny Jason Momoa bol účastníkom vážnej dopravnej nehody. Jeho auto Oldsmobile sa čelne zrazilo s motorkou. No hoci informácia znie naozaj hrozivo, ako zázrakom sa nikto vážne nezranil a nepadne ani žiadne obvinenie.

Zdroje z radov orgánov činných v trestnom konaní pre TMZ uviedli, že herec išiel po ceste Old Topanga Canyon Road v Kalifornii, keď sa oproti nemu odrazu vyrútila motorka. Motocyklista vraj pri prechádzaní zákrutou prešiel do Jasonovho jazdného pruhu a narazil do ľavej prednej časti jeho auta. Po náraze vyletel do vzduchu.

No napriek tomu, že sa odrazil od čelného skla a preletel kapotou Momoovho auta, našťastie pristál na nohách. Motocyklistu po tomto hrozivom momente previezli do nemocnice len s menšími zraneniami, mimo pomliaždenej nohy a poraneného palca by mal byť úplne v poriadku.