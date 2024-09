Kontroverzný herec opäť v problémoch: Ľudia neverili vlastným očiam… Chcel sa pobiť priamo na ulici!

Shia LaBeouf (Zdroj: SITA)

EDINBURGH - Americký herec Shia LaBeouf (38) je okrem svojho hereckého talentu známy aj viacerými kontroverziami, ktoré sa spájajú s jeho menom. Jednou z nich je aj jeho návšteva Edinburghu, kde sa počas víkendu zapojil do šarvátky pred jedným z barov.

Kariéru amerického herca mu môže závidieť množstvo jeho kolegov. V mladom veku ho preslávila postava Sama Witwickyho vo filmovej sérii Transformers a zahral si aj v ďalších známych počinoch, ako sú napríklad Constantine či Železné srdce. Okrem toho sa však jeho meno spája aj s množstvom škandálov a niekoľkokrát skončil za mrežami.

V posledných rokoch to však vyzeralo, že sa zmenil a že vedie usporiadaný rodinný život po boku svojej manželky, ktorou je herečka Mia Goth. Jeho víkendové vyčíňanie v Edinburghu, kde momentálne jeho partnerka natáča pripravovaný film o Frankensteinovi, však pripomenulo jeho minulosť. Pred jedným z barov sa totiž zapojil do konfliktu, pričom z videa, ktoré zverejnil Daily Mail je vidieť, že keby nebolo jeho kamarátov, tak by si situáciu vybavoval ručne-stručne.

„U nás bol v piatok. Tu sa však správal ku všetkým veľmi milo. Všetci hovorili, že bol skvelý. Incident z videa sa zrejme stal o deň neskôr. Počul som, že sa tam niečo dialo, ale na tej ulici sa niečo udeje takmer každý deň," povedal majiteľ jedného z barov v meste pre The Sun. Čo viedlo herca k tomu, že sa chcel pobiť priamo na ulici, však zatiaľ jasné nie je.

