Známa herečka (43) oznámila smutnú správu: Bojuje s rakovinou!

(Zdroj: pixabay.com)

Danielle Fishel sa počas svojej hereckej kariéry preslávila vo viacerých známych počinoch. Fanúšikovia ju však najviac spoznávajú vďaka úspešnému sitkomu z 90-tych rokov s názvom Boy Meets World, kde si zahrala jednu z hlavných postáv.

Momentálne sa však viac než herectvu venuje svojmu podcastu Pod Meets World, ktorý okrem nej moderujú aj Rider Strong a Will Friedle. V poslednej epizóde však umelkyňa prekvapila šokujúcou správou, keď oznámila, že bojuje s rakovinou.

„Nedávno mi diagnostikovali karcinóm prsníka. Je to však na úplnom začiatku. Dalo by sa povedať, že je to nulté štádium. Budem v poriadku, ale musím podstúpiť operáciu. Následne budem musieť podstúpiť liečbu. Počas posledných dní som musela urobiť veľa dôležitých rozhodnutí," povedala Fishel.

„Jediný dôvod, prečo to zachytili tak skoro je ten, že hneď, ako mi prišla správa, že mám ísť na každoročnú kontrolu, tak som sa okamžite objednala. Našli to hrozne skoro, takže budem v poriadku. Dúfam, že to povzbudí ľudí, aby takéto veci nezanedbávali. Ak máte rakovinu, tak to zistite, je dobré prísť na to takto skoro," dodala herečka.

Danielle Fishel (Zdroj: SITA)