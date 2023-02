Pikantné ODHALENIE slávnej blondínky: Objavila sa na pódiu a... Veď jej vidno celé PRSIA!

Keď sa Chiara Ferragni objavila na pódiu, čítala list, ktorý obsahoval odkaz venovaný jej samej, keď bola malým dievčatkom. Pri pohľade na fotky z prestížneho podujatia to ale pôsobí dojmom, akoby blondínka pred prítomnými odkryla nielen svoju dušu, ale hlavne telo. Na sebe totiž mala šaty z dizajnérskej dielne Dior, v ktorých akoby jej presvitali holé prsia.

Galéria fotiek (6) Chiara Ferragni

Zdroj: profimedia.sk

Galéria fotiek (6) Chiara Ferragni

Zdroj: profimedia.sk

Na prvý pohľad to teda pôsobilo dojmom, že si slávna kráska vyrobila poriadny trapas. Avšak... Ako neskôr aj ona sama na sociálnej sieti Instagram vysvetlila, tento model je takto vytvorený zámerne a cieľom je práve šokovať. Ide o akési nehanebné šaty a ma tejto myšlienke sa podieľala aj samotná Chiara. „Ide o akési oslobodenie od tej hanby, ktorú nám všetkým vždy vnucovali počnúc Evou, ktorá bola ako prvá žena v histórii vystavená hanbe,” uviedla k tomu blondínka.

Ilúzia nahoty chce tiež poukázať na to, že ak ženy chcú byť sexi a rozhodnú sa odhaliť, tak je to ich právo. Ak je na nich kvôli tomu spáchané nejaké násilie, tak je to neospravedlniteľné. Tento škandalózny model je vytvorený tiež na podporu všetkých týraných žien, i tých, ktoré musia počúvať, že ich telo je len objektom túžby, podnecuje k hriechu a vyvoláva hanbu.