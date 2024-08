Snoop Dogg hviezdou OLYMPIÁDY: Poriadne sa na nej nabalí... TOTO je jeho HONORÁR za jediný deň!

Snoop Dogg (Zdroj: TASR)

PARÍŽ - Neprehliadnuteľným a neúnavným fanúšikom na olympijských hrách v Paríži je americký rapper Snoop Dogg. Pred slávnostným začiatkom sa zapojil do štafety s pochodňou s olympijským ohňom a potom už sa naplno ponoril do sledovania všetkých možných súťaží. Na hry ho ale nepriviedla len láska k športu.

Populárneho hudobníka vyslala do Paríža televízna stanica NBC s cieľom zvýšiť sledovanosť olympijských prenosov v USA. Podľa magazínu Sports Illustrated za to Snoop Dogg inkasuje honorár pol milióna dolárov (457 tisíc eur) za deň plus výdavky. Z olympiády tak odíde o osem miliónov dolárov (7,3 milióna eur) bohatší.

Podľa nemeckého listu Bild má navyše sľúbené aj prémie za dosiahnutie určitej sledovanosti, ktorá sa zrejme aj vďaka nemu zdvihla výrazne. Oproti minulým letným hrám v Tokiu stúpla o 79 percent, v priemere o 34 miliónov divákov.

Päťdesiatdvaročný rapper, ktorý má na sociálnych sieťach desiatky miliónov sledujúcich, sa už stihol pozrieť na súťaže v jazdectve, ženský futbal, atletiku, plávanie či plážový volejbal. V hľadisku Snoop Dogg priťahuje pozornosť výstredným oblečením, ako jazdeckým úborom alebo výrazným trikom s nápisom USA a portrétom beachvolejbalistky Kelly Chengovej.

Zdá sa, že ani nestíha spať. "Je to skôr o relaxácii ako o spánku, pretože ma to strašne baví," povedal agentúre AP. "Toto nie je mesto, kde sa spí. A tu nie je na spanie čas. Vo dne aj v noci sa tu niečo deje. Chcem byť pri všetkom, lebo mám rád amerických športovcov a šport. Kvôli tomu tu som," uviedol Snoop Dogg.