Známa herečka opäť žiari šťastím: Bývalého futbalistu vymenila za ďalšieho hviezdneho športovca!

Jess Impiazzi sa predstavila vo viacerých známych počinoch, ako je napríklad film Override. Okrem toho sa však zviditeľnila aj vďaka vzťahu s bývalým futbalistom Arsenalu či Liverpoolu - Jermaineom Pennantom.

Ten však počas minulého roka skončil kvôli jeho nevere a tak sa zdalo, že si dá herečka od vzťahov na istý čas pauzu. To sa však nestalo a na svojom profile na sociálnej sieti Instagram ukázala svojho nového priateľa, po boku ktorého žiari šťastím.

Tým je ďalší športovec, tentokrát pretekár Formuly E - Sam Bird. „Pre Jess bolo posledných pár rokov náročných, avšak momentálne má znova úsmev na tvári. Za to môže hlavne Sam. Sú spolu veľmi šťastní. Počas posledných mesiacov sa ich vzťah neustále vyvíjal a teraz mali pocit, že je ten správny moment na to, aby to oznámili verejnosti," povedal zdroj pre The Sun.