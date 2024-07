Slávna speváčka opäť provokuje: Fanúšikov dráždi sexi zábermi v bikinách!

Rita Ora (Zdroj: SITA)

Rita Ora patrí medzi najslávnejšie speváčky súčasnosti a jej piesne majú na Youtube stovky miliónov zhliadnutí. Medzi jej najväčšie hity patria napríklad Let You Love Me, Body On Me, Anywhere či I Will Never Let You Down. Okrem toho sa jej darí aj v súkromnom živote, keďže je už 2 roky vydatá za filmového režiséra Taiku Waititiho.

Okrem hudobného talentu však na seba Rita Ora často upozorňuje aj odvážnymi outfitmi, v ktorých rada ukazuje svoju krásu. Výnimkou nebol ani jeden z jej posledných príspevkov na sociálnej sieti Instagram, kde ju sleduje viac ako 16 miliónov ľudí. Tým ukázala zábery z dovolenky v Taliansku, na ktorých sa ukázala v bikinách a všetkým tak ukázala svoju dokonalá postavu.