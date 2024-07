Šokujúce vyčíňanie NÁRUŽIVEJ dvojice: ROZDÁVALI si to priamo pred kráľom Karolom a Kamilou!

(Zdroj: SITA)

JERSEY - Kráľ Karol a kráľovná Kamila si svedomito plnia svoje kráľovské povinnosti. Aj pred pár dňami boli na návšteve na Normandských ostrovoch a okrem toho navštívili aj ostrov Jersey. A práve tam na nich čakal šokujúci pohľad. Dvojica si to rozdávala rovno pred nimi!

Každé mesto, do ktorého zavíta kráľ a kráľovná, si chce svojich vzácnych hostí nejako uctiť. Inak tomu nebolo ani na ostrove Jersey. Kráľovský pár dostal od miestnych sedem jalovíc. Ešte predtým sa však boli pozrieť na iné kravy, ktoré si pre nich pripravili pikantné divadlo.

Jedno zo zvierat totiž prepadla túžba - či už sexuálna alebo po dominancii... Výsledkom bolo, že skočilo na ďalšie pred ním a... Začali si to rozdávať rovno pred kráľom a kráľovnou. No a zatiaľ čo Karol sa len nechápavo obzrel, čo sa to pri ňom deje, Kamila sa neubránila hurónskemu smiechu.

Mnohí sa však zhodujú v tom, že za správaním spomínaných kráv netreba hľadať nič sexuálneho. Zvieratá si skutočne dokazovali len svoju dominanciu. „Áno, ale ako často nieto také robia na verejnej akcii a ešte pred kráľom. Bolo to veľmi vtipné,“ dodal ďalší komentujúci.

(Zdroj: Profimedia)