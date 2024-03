Matka slávnej Miley Cyrus: Šokujúce slová o výchove... Mala som fajčiť marihuanu!

Tish Cyrus (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Keby to len začala robiť skôr... Matka slávnej speváčky Miley Cyrus (31) - Tish Cyrus (56) v najnovšom rozhovore opísala časy, kedy vychovávala svojich 5 detí. Vo vlastnom podcaste Sorry We’re Stoned uviedla, že ľutuje, že v tom čase neužívala marihuanu, pretože by toto obdobie zvládla oveľa lepšie.

Rodina slávnej speváčky sa v posledných dňoch prezentovala hlavne vďaka šokujúcim obvineniam, podľa ktorých mala jej matka prebrať súčasného manžela svojej dcére Noah. Samotná Miley však za svojimi blízkymi nezaostáva a nedávno porozprávala o jej stretnutí s mimozemšťanmi.

Najnovšie jej však pozornosť opäť ukradla jej matka, ktorá vo svojom podcaste Sorry We’re Stoned, ktorý moderuje spoločne s dcérou Brandi uviedla, že keby vedela o účinkoch marihuany počas výchovy jej detí, tak by s ňou začala oveľa skôr.

„Keď som mala deti, tak som marihuanu nefajčila. Nezačala som ju fajčiť, až kým som nemala približne 46. Naozaj si myslím, že by som bola lepší rodič, keby som to vtedy robila. Napríklad pri školských projektoch, oveľa viac by som si to užívala," povedala Tish.

„Keď fajčím marihuanu, tak je moje rozhodovanie oveľa lepšie. V žiadnom prípade nechcem tvrdiť, že je to pre každého, to určite nie. Pre mňa osobne to je však najlepšia vec na svete," doplnila matka piatich detí.