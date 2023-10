Otec hviezdnej Miley Cyrus sa oženil: KRÁSNA NEVESTA by mu mohla byť dcérou!

Billy Ray Cyrus (Zdroj: SITA)

Rodičia hviezdnej Miley Cyrus majú za sebou manželstvo plné búrlivých rozchodov a svojej láske viackrát dali druhú šancu. V novembri 2022 však vyšlo najavo, že Billy Ray a Tish sa po 28 rokoch manželstva definitívne rozviedli. Obaja však našli svoje šťastie po boku niekoho iného.

Sympatická blondínka sa len nedávno vydala za svalnatého herca Dominica Purcella, ktorý sa preslávil účinkovaním v obľúbenom seriáli Prison Break.

Do manželstva však v týchto dňoch opäť vstúpil aj jej ex. Billy Ray Cyrus sa totiž oženil s o 28 rokov mladšou umelkyňou Firerose. „10. október 2023 už navždy bude tým krásnym, radostným dňom, keď sa naše duše spojili do jednej v tom posvätnom zväzku. Bola to tá najdokonalejšia éterická oslava lásky, akú sme si kedy mohli predstaviť,” uviedli okrem iného šťastní novomanželia.

FOTO: Kliknutím na šípky sa vám zobrazia ďalšie zábery.