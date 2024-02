Zdrvujúca správa! Smrť 31-ročnej speváčky... Zostal po nej malý synček

Cat Janice (Zdroj: Instagram/cat.janice)

Pred pár hodinami sa na speváčkinom profile na sociálnej sieti Instagram objavila správa, ktorá mnohým zlomila srdce. „Catherine dnes ráno pokojne vošla do svetla a lásky svojho nebeského stvoriteľa. V rodnom dome a obklopená milujúcou rodinou,” znie v úvode stanoviska.

„Sme vám nesmierne vďační za lásku a podporu, ktorú Catherine a naša rodina v uplynulých mesiacoch dostala. Cat sledovala ako sa jej hudba dostala na miesta, kde by to nikdy nečakala. Odpočíva v pokoji s vedomím, že vie, že prostredníctvom svojej hudby zabezpečí svojho syna. To by bez vás všetkých nebolo možné,” znie ďalej v stanovisku, pod ktoré sa podpísal brat zosnulej speváčky. Ako dodal, Cat vytvorila ďalšie skladby, o ktoré sa s verejnosťou časom podelia.

Cat Janice diagnostikovali rakovinu kostí začiatkom roku 2022. Podstúpila liečbu a verila, že bude v poriadku. V júni 2023 jej však lekári oznámili zdrvujúcu správu, a to, že choroba sa vrátila a zasiahla jej pľúca. Posledné mesiace svojho života sa mladá umelkyňa usilovala žiť naplno. Vydala sa a jej skladba Dance You Outta My Head, ktorou chcela finančne zabezpečiť svojho syna, mala úspech.