Talentovaná speváčka (31) umiera: Jej POSLEDNÉ PRIANIE dojíma celý svet!

Cat Janice (Zdroj: pixabay.com)

WASHINGTON - Príbeh americkej hudobníčky Cat Janice (31), ktorá niekoľko rokov bojuje s rakovinou, chytil za srdce tisícky ľudí. V poslednej dobe sa jej stav výrazne zhoršil a tak vydala pieseň, ktorou chce zabezpečiť svojho syna Lorena (7). Skladba s názvom Dance You Outta My Head si získala množstvo fanúšikov a dokonca sa dostala do známych hitparád.