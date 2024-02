Známa speváčka sa spamätáva z rozvodu: HORÚCE BOZKY s inštruktorom surfovania!

Ellie Goulding (Zdroj: Instagram/ Ellie Goulding)

Pre britskú speváčku bol minulý rok nesmierne náročný. V júni sa totiž verejnosť dozvedela, že s manželom Casparom Joplingom nežijú v spoločnej domácnosti. Následne sa svoj vzťah snažili zachrániť kvôli ich dvojročnému synovi Arthurovi, avšak vyzerá to tak, že sa im to nepodarilo.

Hudobníčka sa počas tohto týždňa objavila v Costa Rice, kde jej robil spoločnosť známy inštruktor surfovania Armando Perez. Podľa záberov, ktoré zverejnil The Sun, to však v ich prípade nezostalo len pri surfovaní a na prvý pohľad pôsobili ako zamilovaný pár. Dvojica si totiž vymieňala vzájomné dotyky a na pláži sa aj bozkávali.

„Vyzerá to tak, že Ellie a Armando sú do seba zaľúbení. Keď ju neučil surfovať, tak sa jej stále dotýkal, objímal ju a bozkával. Ellie vyzerala naozaj šťastne a po celý čas sa smiali a vtipkovali," uviedol zdroj pre The Sun.

Ellie Goulding (Zdroj: SITA)