Znepokojivé FOTO slávneho herca (31): Je SUROVÉ SRDCE, kúpe sa vo vani plnej KRVI!

Barry Keoghan (Zdroj: SITA)

Írsky herec sa teší čoraz väčej popularite, ale aj úspechom v kariére. Môže sa pochváliť nomináciou na Oscara, či prestížnou cenou BAFTA. Aktuálne ho diváci môžu poznať z nového thrilleru Saltburn, v ktorom stvárňuje hlavnú postavu študenta Olivera Quicka... No a práve ako promo k tejto novinke vznikli fotky do W magazine, ktoré však pôsobia veľmi znepokojivo.

Herecká hviezda sa na nich kúpe vo vani plnej krvi, na rukách má čierne latexové rukavice s umelými nechtami a na perách červený rúž. Na ďalšom zábere sedí s krvavými rukami a ústami nad tanierom so surovým srdcom. Barry má na snímkach predstavovať upíra, ktorý žije svoj každodenný život v Londýne. „Čo znamená čítať Twilight, pozereať staré hororové filmy a ísť do supermarketu v brnení a kukle, aby sa nespálil do chrumkava,“ vysvetlila režisérka Emerald Hennell.