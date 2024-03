Večer za žiarivú HVIEZDU a ráno… Úplná ŠEDÁ MYŠKA: Sexi herečku by ste na letisku nespoznali!

Sydney Sweeney (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Sydney Sweeney (26) je považovaná za jednu z najsexi herečiek súčastnosti. To napokon potvrdila aj na odovzdávaní Oscarov. Oblečené mala šaty, ktoré pred 20 rokmi vyniesla do spoločnosti Angelina Jolie (48). Bola za skutočnú hviezdu... Ráno na letisku by ju však spoznal málokto. Oblečená v teplákoch bola za šedú myšku!