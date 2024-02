Z dcéry Toma Cruisa je dospelá žena: So slávnou mamou vyzerajú ako sestry!

Tom Cruise s dcérou Suri (Zdroj: profimedia.sk)

NEW YORK - Neuveriteľná podoba! Dcéra legendárneho Toma Cruisa a Katie Holmes - Suri oslávi v apríli okrúhle 18. narodeniny. Hoci so slávnym otcom už roky nie je v žiadnom kontakte, s mamou sú veľmi dobrými parťáčkami. Človek by dokonca pri pohľade na ne povedal, že vyzerajú priam ako sestry.