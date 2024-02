Tomovi Cruisovi sa rozpadol ďalší vzťah: Ruskú krásku poslal k vode!

Tom Cruise (Zdroj: SITA)

V poslednej dobe sa o Cruisovi a ruskej kráske hovorilo takmer neustále. Ich vzťah vyzeral naozaj vážne a povedali o ňom aj najbližším kamarátom. Herec sa mal dokonca zoznámiť aj s deťmi bývalej modelky.

Počas včerajšieho dňa sa však v médiách začali objavovať informácie o tom, že sa ich románik skončil. Dobre informovaný zdroj pre deník The Sun povedal, že za koncom ich lásky je vraj rozhodnutie amerického herca.

„Tom bol ten, ktorý to ukončil. Chcel však, aby zostali priatelia, pretože bývajú v tom istom bytovom komplexe v Londýne. Ak by to ukončili v zlom, tak by bolo divné, keď by na seba napríklad narazili vo výťahu. Sú úplne v pohode, pre Toma jednoducho tento vzťah naplnil svoj účel," prezradil zdroj z jeho okolia.