Problémy sužujú aj princeznú Kate: NOVÉ SPRÁVY o jej zdravotnom stave!

Kráľovská rodina si v týchto dňoch prechádza veľmi náročným obdobím. Kráľ Karol III. bojuje s rakovinou a počas minulého týždňa začal s chemoterapiou. Zdravotné problémy však trápia aj Kate, ktorá sa zotavuje z operácie brucha.

O jej zdravotnom stave sa však veľa nevie. Jej rekonvalescencia by mala trvať až do Veľkej noci a tak sa rozhodla, že so svojou rodinou bude tento čas tráviť v ich sídle Sandringham v Norfolku, kde je momentálne aj Karol III.

K jej stavu sa pre Daily Mail po prvýkrát vyjadril niekto z jej okolia a tento zdroj uviedol, aký je momentálne jej zdravotný stav. „Zotavovanie Kate prebieha dobre. Chcela zmenu a miesto, kde si bude môcť oddýchnuť a preto sa presunuli do Norfolku. Deti budú môcť počas toho vypustiť paru s Williamom," povedal nemenovaný priateľ princeznej.

