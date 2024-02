Plastický chirurg vzal do parády Brada Pitta: Zákrok za viac ako 117-tisíc eur a... Je z neho iný človek!

(Zdroj: SITA)

Jedným z počinov, v ktorom si slávny Brad Pitt zahral je aj film Podivný prípad Benjamina Buttona. V ňom stvárňuje muža, ktorý miesto starnutia začína s pribúdajúcimi rokmi mladnúť. Práve na tento príbeh si mnohí spomenú, keď vidia, ako herec aktuálne vyzerá.

Plastický chirurg Jonny Betteridge má však jasnú odpoveď na to, prečo slávny 60-tnik vyzerá oveľa mladšie, než väčšina jeho rovesníkov. A nejde o žiadne sci-fi. Internetom sa šíri video, v ktorom odborník hovorí, že hollywoodsky herec mohol podstúpiť facelift. K tomuto zisteniu ho to priviedlo, keď si porovnal zábery z roku 2020 a 2023. Upozornil na to The Sun.

Brad Pitt na foto z roku 2023. (Zdroj: SITA)

Brad Pitt na foto z roku 2020. (Zdroj: SITA)

Ako odborník dodal, spomínaný zákrok stojí zhruba 117-tisíc eur a je po ňom nutná 2-3 mesačná rekonvalescencia. Poukázal tiež na to, že pri Bradových ušných lalokoch je vidieť jazvy, ktoré sú pre tento zákrok typické. „Myslím si, že toto je príklad dobre urobenej operácie. Ak mám byť úprimný, keď budem mať o 25 rokov toľko peňazí, ako on, urobím to isté,” povedal na margo toho Betteridge.