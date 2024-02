Pikantné zábery "tehotnej" herečky: Len v nohavičkách, ukázala HOLÉ PRSIA!

(Zdroj: BBC Films)

LOS ANGELES - Koncom roka 2022 bola herečka Jodie Comer (30) označená vedcami za najkrajšiu ženu sveta. Aktuálne kráska hviezdi v novom filme s názvom The End We Start From, v ktorom stvárňuje tehotnú ženu a čerstvú mamičku. A strihla si tam aj poriadne pikantné zábery - len v nohavičkách, ukázala holé prsia!