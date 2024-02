Brutálna premena slávnej herečky: Kvôli úlohe musela schudnúť… Nočné mory a nepríjemné následky!

Maisie Williams (Zdroj: SITA)

Známa herečka na seba upozornila vo viacerých počinoch, avšak najviac fanúšikov ju spoznalo vďaka účinkovaniu v seriáli Game of Thrones. Najbližšie sa Williams objaví v životopisnej sérii The New Look, ktorá sleduje život slávneho návrhára Christiana Diora v povojnovom období.

Kvôli tejto úlohe si však umelkyňa prešla náročnou premenou. Williams totiž schudla až 11 kilogramov a pred natáčaním absolvovala nepríjemnú prípravu, kvôli ktorej mala nočné mory a vážne problémy so spánkom.

Maisie Williams (Zdroj: SITA)

„Jedla som veľmi málo a stále som meditovala. Väčšinu váhy som stratila potením vody pred natáčaním. Musela som vstať o štvrtej ráno a začať sa potiť. Deň predtým, približne o siedmej alebo ôsmej večer, som zjedla niečo slané, čo ma dehydrovalo, napríklad údený losos a malý pohár vína. Potom som si dala kúpeľ so skoro vriacou vodou, v ktorej bolo veľa soli. Potom som spávala 3 hodiny a dala som si za hrsť orechov," povedala herečka pre časopis Harper's Bazaar.

„V tom čase som nebol schopná spať. Stále som sa budila na nočné mory. Cítila som sa doslova uväznená a prežívala som niečo podobné, ako je spánková paralýza. Kvôli mojej postave, ktorá bola počas 2. svetovej vojny vo francúzskom odboji, sa mi snívalo o vojakoch, ktorí ma zajali a útočili na mňa. Táto postava ovplyvnila celý môj život a riadila to, čo jem, ako sa hýbem, spím a o čom premýšľam," doplnila Williams.

Maisie Williams (Zdroj: Profimedia)