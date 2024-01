Slávna herečka bez rozpakov: Za úspech vďačím obrovským prsiam a môjmu telu!

Sofia Vergara (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Svojimi vyjadreniami mnohých prekvapila! Herecký talent nie je to jediné, čím kolumbijská herečka Sofia Vergara (51) zaujme. Mnohí fanúšikovia ju zbožňujú aj pre jej sexi vzhľad. Vedomá si je toho i samotná umelkyňa.

Bol to jej pas do sveta! Hoci herečka Sofia Vergara sa už radí medzi päťdesiatničky, rozhodne nepatrí do starého železa. Kráska má sexepílu na rozdávanie a hravo tromfne aj mnohé mladučké kolegyne.

V najnovšom rozhovore pre španielsky magazín El País uviedla, že si je veľmi dobre vedomá toho, že jej vzhľad jej výrazne pomohol k tomu, aby bola úspešná. „Dvere do šoubiznisu mi otvorili moje obrovské prsia a telo. Bolo by absurdné to popierať, alebo sa kvôli tomu cítiť zle,” uviedla brunetka. „Od malička som si bola vedomá mojich silných stránok,” dodala.

Ako tvrdí, podiel na jej úspechoch majú aj niektoré odvážne rozhodnutia, ktoré v minulosti urobila. K nim nepochybne patrí to, že sa rozhodla od modelingu prejsť k herectvu. „Povedala som si, že nejde predsa o neurochirurgiu, že je to len zábava,” povedala k tomu Vergara.