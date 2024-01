Krásna herečka (51) o ROZVODE: Jej muž chcel dieťa! Ona sa cíti skôr na vnúča

Sofia Vergara (Zdroj: SITA)

V lete minulého roka sa definitívne skončilo prominentné manželstvo hereckého páru Sofía Vergara a Joe Manganiello. Dvojica si tak po 10-tich rokoch vzťahu dala definitívne zbohom a následne sa s ich menami začali spájať viacerí potenciálni partneri.

O dôvodoch ich rozvodu sa doteraz len špekulovalo, avšak po najnovšom rozhovore umelkyne je zrejme všetkým dohadom koniec. V interview pre magazín El País totiž uviedla pravý dôvod, pre ktorý išli od seba.

„Som čerstvo rozvedená, boli sme spolu 10 rokov. Rozišli sme sa, pretože môj manžel bol mladší. Chcel mať deti a ja som nechcela byť v mojom veku matkou. Nie je to pre dieťa fér. Rešpektujem kohokoľvek, kto to tak má, ale nie je to nič pre mňa," priznala herečka.

„Mala som syna, keď som mala 19 rokov. Teraz má 32 rokov a som pripravená stať sa starou mamou, nie matkou. Pomaly sa blížim k menopauze, je to normálny chod života. Keď sa môj syn stane otcom, tak si jeho dieťa k sebe na chvíľu zoberiem, potom mu ho vrátim a budem pokračovať v mojom bežnom živote. To je to, čo musím urobiť," doplnila Vergara.

Sofia Vergara (Zdroj: SITA)