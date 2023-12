Selena Gomez sa už novým frajerom verejne chváli: Zverejnila PRVÉ spoločné FOTO!

Selena Gomez (Zdroj: SITA)

Od rozchodu s Justinom Bieberom sa v súvislosti so Selenou Gomez skloňovalo viacero mužských mien. No verejne potvrdila len vzťah so spevákom Abelom Tesfayeom, známym pod menom The Weeknd. Dvojica išla od seba už v roku 2017... A až teraz speváčka priznala vzťah s ďalším mužom.

Šťastná je po boku 32-ročného hudobného producenta Bennyho Blanca. „Je pre mňa všetkým. Je tým najlepším, čo sa mi stalo. Správa sa ku mne ako doposiaľ žiadny iný človek na tejto planéte,“ uviedla umelkyňa s tým, že pár tvoria už viac ako pol roka. Novú lásku speváčka priznala len pred týždňom...

No a už sa ňou aj verejne chváli. Na sociálnej sieti Instagram dnes zverejnila niekoľko fotiek so svojími priateľmi. „New York, moje najobľúbenejšie momenty s tebou tento víkend,“ napísala k záberom, na ktorých sa túli k svojmu novému priateľovi. No a na poslednom mu dáva aj horúci bozk. No, zdá sa, že Selena je opäť šťastne zamilovaná!

(Zdroj: Instagram S.G.)

(Zdroj: Instagram S.G.)