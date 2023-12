Prominentná dcéra ukázala VŠETKO: Uff, ešte šťastie, že mala NOHAVIČKY!

Amelia Gray Hamlin (Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Modelka a influencerka Amelia Gray Hamlin (22) sa do povedomia verejnosti dostala predovšetkým tým, že je dcérou herečky Lisy Rinny (60). No a v spoločnosti sa pravidelne stará o poriadny rozruch. A to predovšetkým svojimi odvážnymi outfitmi. Inak tomu nebolo ani na odovzdávaní cien British Fashion Awards 2023. Ukázala všetko... Ešte šťastie, že mala nohavičky!