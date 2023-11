Manželka známeho herca je tehotná: Radosť však vystriedalo veľké nešťastie!

(Zdroj: pixabay.com)

Sam Aston začal svoju hereckú kariéru v roku 2001 a už o dva roky dostal svoju zatiaľ životnú úlohu. Vtedy sa totiž začal objavovať v jednej z najpopulárnejších telenoviel na ostrovoch s názvom Coronation Street, v ktorej hrá dodnes.

Okrem toho sa mu však darí aj v osobnom živote, kde je už niekoľko rokov šťastný po boku svojej manželky Briony. S tou majú dve deti a ako prezradili v najnovšom rozhovore pre magazín OK!, dvojica sa momentálne teší na príchode toho tretieho.

Ich radosť však poznačila tragédia, kvôli ktorej o jedného z nenarodených potomkov prišli. Briony totiž čakala dvojičky a o tomto nešťastí prehovorili práve pre spomínaný magazín. „Na začiatku sme mali myšlienky na to, aké by bolo mať dvojičky. Mali by sme jedno dievča a jedného chlapca? Tak, ako hovorí moja manželka, bolo to horkosladké, ale sme veľmi vďační, že naše ostatné deti sú úplne v poriadku," povedal britský herec.