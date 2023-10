Rozprávkový rok krásnej herečky: Po svadbe s milionárskym dedičom... Je TEHOTNÁ!

Ashley Benson (Zdroj: pixabay.com)

Počas tohto roka sme vás informovali o rýchlo sa rozvíjajúcom vzťahu herečky a jej o 10 rokov staršieho partnera. O tomto páriku sa pritom začalo špekulovať len v januári. O to väčším šokom bolo, keď v lete oznámili svoje zásnuby.

Momentálne to však vyzerá tak, že to v podaní tejto dvojice nebolo ani zďaleka všetko. Počas včerajšieho dňa priniesol magazín Us Weekly informácie o tom, že herečka, ktorá sa preslávila v seriáli Pretty Little Liars, je tehotná.

„Momentálne je približne v 4. mesiaci a je nadšená, že sa stane mamou. Začala sa stravovať veľmi zdravo a o svoje telo sa príkladne stará. Jej rodina je z toho takisto nadšená," povedal zdroj pre spomínaný magazín. Tieto informácie však ani jeden z dvojice zatiaľ nepotvrdil.