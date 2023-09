Známa herečka poriadne prekvapila: V 40-tke bude babičkou!

Dascha Polanco (Zdroj: SITA)

Dascha Polanco sa síce narodila v Dominikánskej Republike, avšak celosvetovú slávu získala až v USA. Tam sa presťahovala so svojou rodinou už v detstve. Počas svojej hereckej kariéry sa objavila vo viacerých známych počinoch, avšak väčšina divákov si ju pamätá najmä vďaka úlohe v oceňovanom a úspešnom seriáli Orange Is the New Black.

Okrem toho je však známa aj tým, že svoju dcéru Dasany Kristal Gonzalez mala vo veľmi mladom veku. Tá sa v tomto smere vydala v stopách svojej slávnej mamy, z ktorej tak spraví babičku už v 40-tke. S radostnou novinkou sa podelila na svojich sociálnych sieťach aj samotná Polanco.

Gonzalez už medzičasom stihla na sociálnej sieti Instagram potvrdiť aj pohlavie svojho prvorodeného potomka. „Jeho šatník bude lepší než môj. Som veľmi vďačná za všetku podporu, ktorú mi dávate na tejto úžasnej ceste. Ďakujem za všetky úžasné dary. Teraz je čas, aby som sa stala tou najsexi mamou," napísala k fotografiám vecí, ktoré bude už onedlho využívať jej syn.